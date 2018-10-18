SPOR

Corinthians'ı 2-1 yenen Cruzeiro, Brezilya Kupası'nın sahibi oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

2018 Brezilya Kupası finalinin rövanşında Corinthians'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Cruzeiro, kupanın sahibi oldu.

Corinthians'ı 2-1 yenen Cruzeiro, Brezilya Kupası'nın sahibi oldu

Arena Corinthians'da oynanan kupanın rövanş maçına hızlı başlayan konuk ekip Cruzeiro, 28. dakikada Robinho ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda penaltı kazanan ev sahibi Corinthians, 55. dakikada Jadson'un penaltıyı gole çevirmesiyle skoru 1-1'e getirdi. Cruzeiro, 82. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Cruzeiro, üst üste ikinci, toplamda ise altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)
Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cruzeiro Brezilya Kupası Corinthians

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Fenerbahçe devre arasında Barcelona'dan Rafinha'yı kiralamak istiyor

Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

Anella Miller spora olan tutkusuyla dikkat çekti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
UEFA o kulübü men etti!

UEFA o kulübü men etti!

Corinthians'ı 2-1 yenen Cruzeiro, Brezilya Kupası'nın sahibi oldu

Corinthians'ı 2-1 yenen Cruzeiro, Brezilya Kupası'nın sahibi oldu

Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

Fransa 2 - 1 Almanya (UEFA Uluslar Ligi)

Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)

Brezilya 1 - 0 Arjantin (Hazırlık maçı)

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.