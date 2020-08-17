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Çorlu Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sokaklardaki sahipsiz hayvanların yanında olmaya ve bakımlarını sürdürmeye devam ediyor.Bugüne dek binlerce sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde 2020 yılının ilk 8 ayı içerisinde bin 248 hasta ve yaralı hayvan tedavi edildi.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sokaklardaki sahipsiz hayvanların yanında olmaya ve bakımlarını sürdürmeye devam ediyor.
Bugüne dek binlerce sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde 2020 yılının ilk 8 ayı içerisinde bin 248 hasta ve yaralı hayvan tedavi edildi. İyileşme sürecindeki hayvanların bakımı da en iyi şekilde yapıldı. Bakım ve tedavi çalışmalarının ardından sağlıklarına kavuşan hayvanlar Çorlu Belediyesi’nin başlattığı hayvan sahiplendirme projesi ile yeni yuvalarına kavuşuyor.
Yeni Bir Başlangıç projesi ile 2020 yılında Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde iç ve dış parazit aşıları yapılan 243 köpek ve 64 kedi ücretsiz olarak sahiplendirildi. Hayvan sahiplendirmenin yanı sıra bakımevinde görevli veterinerler tarafından 274 hayvana küpe takılarak kayıt altına alındı. Bunun yanı sıra 580 sahipsiz kedi ve köpeğin tüm iç ve dış paraziter ilaçlamaları yapıldı. Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla 460 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı uygulandı.
Sokak hayvanlarını önemsediklerini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Geçici Hayvan Bakımevimizde veterinerlerimiz büyük bir özveri ile hayvanlarımızın bakımını yapıyor, yaralarını tedavi ediyor. Elimizden geldiğince belirli noktalara mama ve su bırakıyoruz fakat belediyemizin yeterli olmadığı anlarda sağ olsun vatandaşlarımız dâhil oluyor. Sokaktaki dostlarımıza yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve besliyorlar. Her canlının biz insanlar gibi temel yaşam hakkına sahip olduğuna inanıyor ve Çorlumuzun sokaktaki dostlarımız için güvenli bir yuva olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Pandemi döneminde sokaktaki canların ihmal edilmediğinin altını çizen Başkan Sarıkurt, “Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerimiz ile pandemi sürecinde sokaktaki can dostlarımızı düzenli olarak besledik ve beslemeye devam ediyoruz. Sokaktaki canlarımız her zaman bize emanet” dedi.

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