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Çorlu TSO’ya Sıfır Atık belgesi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Çorlu TSO) Sıfır Atık belgesi ile ödüllendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan önderliğinde sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda çok hassas olduklarını belirterek, Sıfır Atık projesine ilk günden bu yana büyük destek verdiklerini ifade etti.“Misyonumuz temiz Çorlu, temiz çevre ve temiz nefes”Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Proje kapsamında odamızdan çıkan bin 219 ton atık geri dönüşüme girerek; ülkemizde 25 ağacın kesilmesine ve 43 metreküp suyun harcanmasına engel oldu.

Çorlu TSO’ya Sıfır Atık belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Çorlu TSO) Sıfır Atık belgesi ile ödüllendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan önderliğinde sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda çok hassas olduklarını belirterek, Sıfır Atık projesine ilk günden bu yana büyük destek verdiklerini ifade etti.

“Misyonumuz temiz Çorlu, temiz çevre ve temiz nefes”
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Proje kapsamında odamızdan çıkan bin 219 ton atık geri dönüşüme girerek; ülkemizde 25 ağacın kesilmesine ve 43 metreküp suyun harcanmasına engel oldu. Ayrıca 289 litre daha az petrol, 1 ton kağıt ve 6 bin 733 kWh daha az elektrik kullanılmasını sağladı. Çorlu TSO olarak hizmet binamızda bu uygulamaya geçerek atık kutularımızı yerleştirdik ve her ay lisanslı geri dönüşüm firmasına atıklarımızı teslim ettik. Bu çalışmalarımız sonucunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık belgesini almaya hak kazandık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Doğamızı ve çevremizi koruyarak çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir yönetim anlayışı içerisinde misyonumuz temiz Çorlu, temiz çevre ve temiz nefes. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz” dedi.

Çorlu TSO’ya Sıfır Atık belgesi

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