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Çorum ile Fuzuli’nin kardeşliğine meclisten onay çıktı

08.01.2021 19:15 | Son Güncelleme:
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Çorum ile Fuzuli’nin kardeşliğine meclisten onay çıktı

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen Fuzuli ile kardeş şehir olma fikri Ocak ayı Belediye Meclis toplantısında oy birliğiyle hayata geçti.
Fuzuli şehrinin Azerbaycan’ın kadim kentlerinden biri olduğunu söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Ermeni işgalinden kurtarılan ve adını Türk şiirinin en büyük şairlerinden biri olan Fuzuli’den alan Fuzuli şehrinin Çorum Belediyesinin Türk Cumhuriyetlerinden ilk kardeş şehri olacağını belirtti. Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle Fuzuli şehrimiz özgür bir Türk yurdu olarak tescillendi. Azerbaycan’daki tüm gazilerimize selam ediyor, şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Fuzuli ile kardeş şehir olma fikrinin nasıl doğduğuna ilişkin de bilgiler veren Başkan Aşgın, “Fuzuli’nin Azerbaycan’daki trafik kodu 19, bizim plakamız da 19. İki 19’un kardeşliğinin tescili gerekir dedik. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Dışişleri Bakan Yardımcımızla bizzat görüşerek bu talebimizi kendisine ilettik. Bakü Büyükelçiliğinde ve Azerbaycanlı dostlarımızla görüştüklerinde bu teklifin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ettiler. Fuzuli, Ermeni işgali altındaydı. Türkiye’nin de destekleriyle Azerbaycan’ın işgal altındaki tüm şehirleri özgürlüğüne kavuştu. Bu kadar kısa sürede kardeş şehir girişimi yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ve bu teklifi kabul edeceklerini ve bu tekliften şeref duyacaklarını yetkililere ilettiler. İnşallah bugün gönüllerde olan bu kardeşliği Belediyemiz Meclisi de tescillemiş oldu” diye konuştu.

Çorum ile Fuzuli’nin kardeşliğine meclisten onay çıktı

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