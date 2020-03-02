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Çorum, Mehmetçik için tek yürek oldu

ÇORUM HABERLERİ  | 02.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Çorum’da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.Atatürk Anıtı’nda bir araya gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak şehitliğe kadar yürüdü.

Çorum’da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Atatürk Anıtı’nda bir araya gelen binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak şehitliğe kadar yürüdü. Şehitlikte okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından yürüyüş sona erdi. Vatandaşlar ayrıca şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.
Yürüyüşe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Danışmanı Zeki Gül, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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