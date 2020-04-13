Çorum Valiliği 57 bin maske dağıtıldı

Çorum Valiliği tarafından Koronaviris tehdidi altında görev yapan kamu görevlileri ile vatandaşlar için 57 bin adet maske dağıtıldı.

Çorum Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde görevi başında bulunan resmi kurum çalışanlarımıza, merkez belediyemize, vefa sosyal destek gruplarındaki görevlilere, kolluk personeline, evde ödeme yapan PTT görevlilerine, ayrıca pazar ihtiyaçlarını temin için pazarlara gelen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere emniyet görevlilerimize teslim edilmiştir. Toplumun büyük bir kesimiyle irtibatta olan bu gruptaki görevlilere maske dağıtımı büyük bir önem arz etmektedir. İhtiyaç halinde maske dağıtımı devam edecektir." denildi.

