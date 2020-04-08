YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’a getirilen yaralı köpek sağlığına kavuştu

Çorum’a getirilen yaralı köpek sağlığına kavuştu

ÇORUM HABERLERİ  | 08.04.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bayat İlçesi’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum’a getirilen yararı köpek tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.Bayat’ta karın bölgesinden bir operasyon geçiren yaralı köpeğin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr.

Bayat İlçesi’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çorum’a getirilen yararı köpek tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.
Bayat’ta karın bölgesinden bir operasyon geçiren yaralı köpeğin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, görevli personelin yaralı köpeğe anında müdahalede bulunduğunu kaydetti.
Daha önce de benzer vakalarla getirilen hayvanları burada başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Yapılan muayene sonucunda köpeğimizin yarasının enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Yarası temizlenerek kapatıldı. Yaralı köpeğimizi şu anda geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezimizde müşahade altında tutuyoruz. Bir süre daha misafirimiz olacak. Bir ayağı çok önceden kaybettiği anlaşılan köpeğimizin kısa sürede iyileşmesini umut ediyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Çorum Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:05
Öğle
12:47
İkindi
16:25
Akşam
19:19
Yatsı
20:41

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Çağlı Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu’da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı

Sungurlu’da uçkunla mücadele çalışmaları start aldı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Doğurduğu Bebeği Apartman Boşluğuna Attı

Sungurlu’da Okullar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Sungurlu’da Okullar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Av. Dinçer Solmaz Chp’den Aday Adaylığını Açıkladı

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

Gizli ilimler uzmanı Medyum Aslan'dan kehanetler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.