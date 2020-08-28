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Çorum’da 260 kişilik mahalle denetim ekibi kuruldu

ÇORUM HABERLERİ  | 28.08.2020 17:50 | Son Güncelleme

Çorum’da Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri” kuruldu.Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı ekipler denetimlere başladı.Uzun zamandır devam eden denetimlerin İl Salgın Denetim Merkezi tarafından artık tek elden yürütüleceğini açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, “Daha önce her bir iş kolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetim birimleri ve meslek odalarının konuyla ilgili uzmanlık bilgisine sahip personelinden “İşyeri Denetim Ekipleri” ne ek olarak Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalarından müteşekkil “Mahalle Denetim Ekipleri” kuruldu” dedi.112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde ekiplere yapacakları denetimler konusunda İl Salgın Denetim Merkezi personeli tarafından gerekli eğitimlerin verildiğini açıklayan Vali Çiftçi, 14 mahalle ve 1 beldede 260 kişilik denetim ekibi vasıtasıyla denetim faaliyetlerinin başladığını ve izolasyon tedbirleri doğrultusunda Mahalle Denetim Ekipleri tarafından bugüne kadar 555 hanede denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.Ekipler tarafından yapılan denetimlerde izolasyonda olan kişilerin izolasyona tabi tutulduğu adreste olup olmadığının kontrol edildiğini ve kişilere izolasyon kurallarına uymaları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapıldığını anlatan Çiftçi, izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282.

Çorum’da 260 kişilik mahalle denetim ekibi kuruldu

Çorum’da Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri” kuruldu.
Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan İl Salgın Denetim Merkezi’ne bağlı ekipler denetimlere başladı.
Uzun zamandır devam eden denetimlerin İl Salgın Denetim Merkezi tarafından artık tek elden yürütüleceğini açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, “Daha önce her bir iş kolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetim birimleri ve meslek odalarının konuyla ilgili uzmanlık bilgisine sahip personelinden “İşyeri Denetim Ekipleri” ne ek olarak Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azalarından müteşekkil “Mahalle Denetim Ekipleri” kuruldu” dedi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde ekiplere yapacakları denetimler konusunda İl Salgın Denetim Merkezi personeli tarafından gerekli eğitimlerin verildiğini açıklayan Vali Çiftçi, 14 mahalle ve 1 beldede 260 kişilik denetim ekibi vasıtasıyla denetim faaliyetlerinin başladığını ve izolasyon tedbirleri doğrultusunda Mahalle Denetim Ekipleri tarafından bugüne kadar 555 hanede denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ekipler tarafından yapılan denetimlerde izolasyonda olan kişilerin izolasyona tabi tutulduğu adreste olup olmadığının kontrol edildiğini ve kişilere izolasyon kurallarına uymaları hakkında gerekli bilgilendirmenin yapıldığını anlatan Çiftçi, izolasyon kurallarına uymayanlar hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 194 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
Vali Çiftçi, vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri düğün ve cenaze merasimleri ile park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal faaliyetlerde pandemi kurallarına uyulup uyulmadığının da Mahalle Denetim Ekipleri tarafından denetleneceğini ve sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını ihlal edenler hakkında da cezai işlem uygulanacağını sözlerine ekledi.

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