Çorum'da annesini tüfekle ağır yaralayan kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde annesini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.
Sunguroğlu Mahallesi'nde dün tartıştığı annesi A.D'yi tüfekle ateş ederek ağır yaralayan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan A.D'nin ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Sungurlu ilçesinde dün A.D. ile oğlu H.D. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine H.D. tüfekle ateş ederek annesini yaralamıştı. Anne A.D, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. H.D. ise polislerin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla evden çıkartılarak gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz