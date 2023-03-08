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Çorum'da depremzedelere yardım için "Kardeşlik Çarşısı" kuruldu

08.03.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da geliri depremzedeler için kullanılmak üzere "Kardeşlik Çarşısı" kermesi açıldı.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın kültür merkezlerinin gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kermes düzenledi.

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kadın ve Demokrasi Derneği üyelerinin de destek verdiği kermes kapsamında Hürriyet Meydanı'na stant kuruldu.

Kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri gıda, giyim ve çeyizlik ürünlerini satışa çıkardıkları kermesten elde edilen gelirin tamamı, deprem bölgesine gönderilecek.

Kermesi ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, gazetecilere, depremlerin ardından Çorumluların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Vatandaşların katkılarıyla toplanan yaklaşık 160 tır ve kamyon yardım malzemesinin afet bölgesine gönderildiğini belirten Aşgın, "Çorum, depremzedelere güzel sahip çıktı. Vatandaşlarımız her türlü desteği gösterdi. Yardımlar devam ediyor. Çorum Belediyesi olarak bir yandan konteynerler yaptırıyoruz, diğer yandan Afşin'de altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Çorum'da daha önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üç gün sürecek geniş kapsamlı bir festival organize etmeyi planladıklarını ancak deprem nedeniyle bunu iptal ettiklerini bildiren Aşgın, 8 Mart'ı en iyi şekilde değerlendirmek için gelirinin tamamı depremzedeler için kullanılmak üzere kermes düzenlemeyi uygun gördüklerini anlattı.

Aşgın, vatandaşların evde hazırladıkları ürünleri kermese getirip ürün desteği sağlayabileceklerini ya da kermesten alışveriş yaparak katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

Kermes, 3 gün boyunca 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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