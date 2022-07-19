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Çorum'da devrilen traktördeki dede ve torunu yaralandı

19.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen traktördeki dede ve torunu yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesinde devrilen traktördeki dede ile torunu yaralandı.

Servet Ş. (61) idaresindeki 19 ACB 436 plakalı traktör, Boyacı köyü Derekoz mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile 7 yaşındaki torunu P.A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücünün, Ankara'da özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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