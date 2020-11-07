YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da halk ekmek zamlandı

Çorum’da halk ekmek zamlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 07.11.2020 18:29 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş.

Çorum Belediyesi tarafından üretimi yapılan halk ekmeğin gramaj ve fiyatında artışa gidildi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, artan maliyetler nedeniyle halk ekmek fiyatında düzenleme yapmak durumunda kaldıklarını ifade etti.
Çöplü, "Yapılan değerlendirme sonucunda 200 gram olan halk ekmeğin gramajını 210 grama, 90 kuruş olan satış fiyatını ise 1 lira 15 kuruşa güncelledik. Halk Ekmek satışında 10 Kasım 2020 salı günü itibariyle güncel fiyat geçerli olacak. Halk ekmek fabrikamız, hijyen ve fiyat belirleme noktasında ekmek piyasasında dengeleyici olma misyonu ile halkımıza sağlıklı ve uygun fiyattan ekmek sunmaya devam edecektir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Profil demirlerinin içinden deste deste dolar çıktı
Küçük kızın doğal gaz hayali gerçekleşiyor
Küçük kızın doğal gaz hayali gerçekleşiyor
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu:
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, takımından umutlu:
Edirne'de muhtardan "köyümüze gelmeyin" çağrısı
Edirne'de muhtardan "köyümüze gelmeyin" çağrısı
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Ünlü şefler Alpedo-Keravn’da
Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor
Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasındaki "hazan" güzelliği büyülüyor

Çorum Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:29
İkindi
15:12
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Çorum Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Abalı Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Kiraz Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.