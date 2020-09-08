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Çorum’da küçükbaş hayvan varlığını artıracak dev proje

ÇORUM HABERLERİ  | 08.09.2020 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da bin çiftçiye 100 bin adet koyun dağıtılacağını açıkladı.AK Parti İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, önümüzdeki aylarda hayata geçirilecek olan Koyun Yetiştiriciliği Çorum Kalkınma projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da bin çiftçiye 100 bin adet koyun dağıtılacağını açıkladı.
AK Parti İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, önümüzdeki aylarda hayata geçirilecek olan Koyun Yetiştiriciliği Çorum Kalkınma projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çorum’u sağlıkta ve tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da yıldız yapacaklarını belirten Milletvekili Ceylan, bunun için gerekli adımların atıldığını söyledi.
Projenin amacının ülkemizdeki 30 milyon olan küçükbaş hayvan varlığını 80 milyona çıkarılması için 100 bin adet artırıma giderek, atıl durumdaki tesisleri üretime kazandırmak olduğunu anlatan Ceylan, “Ayrıca yerel koyun ırkları ile bölgesel kalkınmayı planlıyoruz. Çorum’da yaşayan ama kırsalla bağlantısı olan çiftçilerimize kişi başı 100 koyun vererek köyüne dönüşlerini sağlamak istiyoruz. Diğer amacımız yerli ırklarda yeterli verimin sağlanması ve üretkenliğinin artırılması. Ayrıca hayvan varlığını çoğaltarak kırmızı et açığımızı bu projeyle kapatmayı hedefliyoruz. Kişi başı 100 koyun alacak yetiştiricilerimizin kar etmesinin yolu, mera kullanımını Çorum’da artırmamız gerekiyor. Çünkü hayvan yetiştiriciliğinde en büyük girdi yem girdisi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle meralarımızı ıslah ederek çiftçilerimizin kullanımına açarak üretim maliyetlerini düşüreceğiz” dedi.
Projeden Çorum doğumlu, Çorumda yaşayan tüm çiftçiler yararlanabileceğini kaydeden Milletvekili Ceylan, “Çiftçilerimize kişi başına 100 adet koyun vereceğiz. Ziraat Bankası ile yapılan görüşmeler dün nihayete erdi. Ziraat Bankası kanalıyla 100 bin lirası sıfır faiz, 50 bin lirasını ise yüzde 4 faizle kredi verilecek. İlk yılı ödemesiz 7 yıl ödemeli kredi veriyoruz. Bu krediyi zorlaştırmadan sadece 2 kefille vatandaş gelip bankadan kredisini alacak. Çorum’da hangi ırk daha verimli, daha çok fayda sağlanıyorsa o ırkları seçip o ırkların içerisinden dişi koyun almak kaydıyla vereceğiz. Neden 100 koyun vereceğiz. Çünkü 100 koyun aldığı andan çiftçimiz ileriye doğru umutla bakacak. Çiftçimize bir ufuk açmak istedik. İleriye umutla bakmasını istedik. Projeye ilçelerde dahil. Birinci şartımız şuanda koyunculuk yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da hazır bulundu.

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