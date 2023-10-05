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Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 2 kişi yaralandı

05.10.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

T.T. idaresindeki 19 SA 044 plakalı cip, Boğazkale-Sungurlu kara yolu Boğazkale girişinde M.D'nin kullandığı 06 BIF 408 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.D'nin kardeşi M.D. ve eşi Ş.D. ağır yaralandı. M.D. ve Ş.D'nin duran kalpleri sağlık ekiplerince ambulanslarda yapılan müdahale ile çalıştırıldı.

Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşi Ş.D. ise Boğazkale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.D. ve eşi Y.D. ise Boğazkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Diğer aracın sürücüsü T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Boğazkale

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