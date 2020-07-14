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Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

ÇORUM HABERLERİ  | 14.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde serinlemek için gölete giren genç kayboldu.
İlçeye bağlı İbrahim köyü yakınlarında tarlada çalışan tarım işçisi Emrah Pullu (21), dün akşam saatlerinde serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen AFAD dalgıçlarının suda yaptıkları aramada gence ulaşılamadı.
Göletin geniş olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinden takviye istendi. Olay yerine gelen JAK timi de göletteki arama çalışmalarına başladı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Ailesiyle Kastamonu’dan geldiği öğrenilen tarım işçisi Pullu’nun bulunması için devam eden çalışmaları, yakınları ve diğer tarım işçileri de gölün kenarında takip ediyor.

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