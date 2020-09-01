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Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 01.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Aralarında husumet bulunan Osman Ş. (22) ve Umut F. (18) ile Hakan K. (41) ve oğlu Ö.C.K. (17), Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılaştı.

İki grup arasındaki tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada açılan ateş sonucu Osman Ş, bacağından yaralandı. Yaralı halde arkadaşı Umut F. ile kaçmaya çalışan Osman Ş, kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fen Lisesi Caddesi'ndeki boş arazide ağır yaralı olarak bulunan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ş'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Hakan K, eşi Esra K. ve çocukları Ö.C.K, emniyete götürüldü.

Yaralı Osman Ş'nin 2015 yılında Hakan K. ve oğlu Ö.C.K'yi silahla yaraladığı öğrenildi.

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