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Çorum'da son 10 gündür Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşmedi

12.07.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mustafa Çiftçi: - "Geçen sene 10 Mart'tan bugüne kadar toplam 1107 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle Hakk'ın rahmetine kavuştu"

Çorum'da son 10 gündür Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşmedi

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son 10 gündür yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümün gerçekleşmediğini bildirdi.

Çiftçi, kentteki bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının sonuna yaklaşıldığını, vaka sayılarının azalmaya başladığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Çorum'daki vaka sayısının her 100 bin kişide 60,93 olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Bizdeki verilere göre de bu hafta, yani 3-9 Temmuz'daki rakamlar, bu sayının 100 binde 40'ın altına indiğini gösteriyor. İnşallah iyiye doğru gidiyoruz." dedi.

Kentteki aşılama çalışmalarının hızlı ve başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Çorum'da 432 bin birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılama yapılmış durumda. Bunlardan 270 bini birinci, 140 bin ikinci ve 22 bin civarında da üçüncü doz aşılama yapıldı. İnşallah bu hızla devam edersek, yakın bir zamanda nüfusumuzun büyük kısmını aşılamış olacağız. Şu anda yine Sağlık Bakanlığının açıkladığı haritaya göre sarı bölgedeyiz. Yüzde 65 ile yüzde 75 aşılama oranına ulaşmış iller sarı kategoride yer alıyor."

Vaka sayılarındaki azalışın vefat sayılarına da etki ettiğine dikkati çeken Çiftçi, "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki son 10 gündür ilimizde Kovid-19 virüsünden kaynaklı vefatımız olmadı. Geçen sene 10 Mart'tan bugüne kadar toplam 1107 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepsine Cenabıhakk'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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