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  4. Çorum'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Çorum'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

ÇORUM HABERLERİ  | 02.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Çorum'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, DEAŞ'ın Irak'taki bombalı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire ve İstihbarat Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Irak'taki bombalı eylemlere katıldıkları öne sürülen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerince 27 Şubat'ta kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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