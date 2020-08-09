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Çorum’dan 18 milyon 178 bin dolarlık ihracat

ÇORUM HABERLERİ  | 09.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

Çorum’da Ağustos ayında 18 milyon 178 bin dolarlık ihracat yapıldı.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Çorum Temmuz ayında ihracat oranlarında yaşanan artışla ihracaat yapan iller arasında 42’ci sırada yerini aldı.TİM verilerine göre Ocak ayında 16 milyon 630 bin, Şubat ayında 33 milyon 675 bin, Mart ayında 27 milyon 969 bin, Nisan ayında 15 milyon 294 bin, Mayıs ayında 11 milyon 652 bin, Haziran ayında 16 milyon 484 bin, Temmuz ayında ise 18 milyon 178 bin dolar olmak üzere bu yıl toplam 139 milyon 885 bin dolarlık ihracat yapıldı.Temmuz ayının lideri 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile Hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü üçüncü oldu.

Çorum’dan 18 milyon 178 bin dolarlık ihracat

Çorum’da Ağustos ayında 18 milyon 178 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Çorum Temmuz ayında ihracat oranlarında yaşanan artışla ihracaat yapan iller arasında 42’ci sırada yerini aldı.
TİM verilerine göre Ocak ayında 16 milyon 630 bin, Şubat ayında 33 milyon 675 bin, Mart ayında 27 milyon 969 bin, Nisan ayında 15 milyon 294 bin, Mayıs ayında 11 milyon 652 bin, Haziran ayında 16 milyon 484 bin, Temmuz ayında ise 18 milyon 178 bin dolar olmak üzere bu yıl toplam 139 milyon 885 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Temmuz ayının lideri 2 milyar 201 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 813 milyon dolar ihracat ile Hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 583 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü üçüncü oldu. 16 sektör pandemi başlangıcından bu yana en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Temmuz ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 59,5 artışla 141,3 milyon dolar ihracata ulaşan Gemi ve Yat, yüzde 41,4 artışla 186,2 milyon dolara ulaşan Yaş Meyve Sebze, yüzde 23 artışla 6,1 milyon dolara ulaşan Süs Bitkileri sektörleri oldu. Temmuz’da Hazırgiyim sektörü ABD’ye ihracatını yüzde 53,4, Hollanda’ya ihracatını ise yüzde 34 artırdı.

Çorum’dan 18 milyon 178 bin dolarlık ihracat

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Sabah
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Öğle
12:51
İkindi
16:42
Akşam
19:53
Yatsı
21:25

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Akman Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Derman Eczanesi
Sungurlu
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