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Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...

02.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dünya starı Mesut Özil yeni bir projeye imza atmanın peşinde. TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı almak için harekete geçen Özil'in bu işe ciddi ciddi talip olduğu ortaya çıktı.

Çorum FK için müthiş iddia! Mesut Özil...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ortaya çıktı. Çorum ekibinin başkanı Fatih Özcan, Süper Lig 'den dünyaca ünlü bir ismin takıma talip olduğunu açıklamıştı.

BAŞKANLIĞA HAZIRLANIYOR

Haberde Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in Çorum FK'ya talip olduğu ve kulüp başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Ayrıca Çorumlu takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'den de bilgi aldığı, 32 yaşındaki futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra başkanlık yapmak istediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çorum Mesut Özil
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