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Coşkun Sabah'tan bomba sözler: Parası olmayan beni anlamaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Karantina döneminde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Coşkun Sabah yine gündem olacak açıklamalarda bulundu. "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" diyen Coşkun Sabah bu yüzden hedef gösterildiğini söyledi.

Coşkun Sabah'tan bomba sözler: Parası olmayan beni anlamaz

Daha önce " 3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" diyen Coşkun Sabah'tan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Bu sözleri yüzünden hedef gösterildiğini söyleyen Coşkun Sabah, 2. Sayfa kameralarına yaptığı açıklamada "Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım.

Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak. Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz" dedi.

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