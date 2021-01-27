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Covıd-19 aşı uygulamasının 3’ncü aşaması başladı

27.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Covıd-19 aşı uygulamasının 3’ncü aşaması başladı

Eskişehir’de, Alo 185 ve MHRS uygulaması üzerinden yapılan randevularla Covid-19 aşısının üçüncü aşılanma sürecine başlandı.Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "80 yaş ve üzeri vatandaşlar ALO 182 ve MHRS uygulaması üzerinden randevularını alarak aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşılarını olabilirler.

Eskişehir’de, Alo 185 ve MHRS uygulaması üzerinden yapılan randevularla Covid-19 aşısının üçüncü aşılanma sürecine başlandı.
Eskişehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "80 yaş ve üzeri vatandaşlar ALO 182 ve MHRS uygulaması üzerinden randevularını alarak aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşılarını olabilirler. 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ise ALO 182 ve MHRS Uygulaması üzerinden randevusunu alarak evlerinde aşı olmayı talep edebileceği gibi randevu ile aile hekimlikleri ve tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde de aşılarını alabilecekler. Vatandaşlar randevularını alarak, 09.00- 24.00 saatleri arasında aşı olabileceklerdir" denildi.

Covıd-19 aşı uygulamasının 3’ncü aşaması başladı

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