YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

MALATYA HABERLERİ  | 02.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı.

Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı. Darende’de yeni tip korona virüs denetimleri artırıldı.
Kaymakam Malik Çalışır’ın başkanlığında ilçe merkezinde pandemi ile mücadele denetimleri yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Lütfi Bakoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Ali Kale, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Mehmet Fatih Yılmaz ile diğer kurum amirleri katıldı. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımının önemini hatırlatan ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda jandarma sorumluluk bölgesindeki sokaklarda, fırın, kahvehane gibi umuma açık yerlerde ve D-300 karayolu üzerinde şehirlerarası otobüslerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür edilip, uymayanlar ise ceza kesilip uyarıldı.

Covid-19 kurallarına uyanlara teşekkür, uymayanlara ceza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
CHP Akyurt İlçe Başkanlığına Filiz Geygel atandı
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Otel genel müdürü hayatını kaybetti
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Sarıgöl’de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Nevşehir'de takside 5 yabancı uyruklu yakalandı
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor
Samsun Sanayi Sitesi dönüşümünde geri sayım başlıyor

Malatya Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:21
İkindi
15:39
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Akademi Eczanesi
Merkez
Akçınar Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.