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Covid-19’a karşı ilk güvenli hizmet belgesi Malatya’ya verildi

MALATYA HABERLERİ  | 03.07.2020 19:32 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.Güvenli Hizmet Belgesi düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.
Güvenli Hizmet Belgesi düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanması dolayısıyla düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE Gaziantep Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz katıldı.
Törende açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yerel hizmetlerin sunumunda kalite ve standartlara azami özen gösterdiklerini belirterek "Pandemi döneminde Covid-19 ile mücadelede, hem belediye çalışanlarımızın hem de belediyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve hizmette devamlılığı sağlamak için hizmet binamızda Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol çalışmalarını büyük bir titizlikle uluslararası standartlara da uygun olarak yürütmekteyiz” dedi.
Büyükşehir Belediyesinin kalite standartlarının yükseldiğini dile getiren Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile uluslararası standartlarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyemiz, kalite standartları kapsamında her geçen gün hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu kapsamda yaptığımız bütün faaliyetleri tamamen kendi personellerimiz ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE Covid- 19 Güvenli Hizmet Belgesini yerel yönetimler içerisinde ilk alan kurumun Büyükşehir Belediyemiz olması ayrı bir önem arz etmektedir. Belgemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, belgenin alınmasında emeği geçen tüm personellerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim"
Konuşmaların ardından TSE yetkilileri tarafından ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teslim edildi.
Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi TSE EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının güncel versiyonuyla denetimini başarıyla vererek yeniden belgelendirilmeye hak kazandı. Söz konusu belge de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a takdim edildi.

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