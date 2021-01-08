YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Covid 19’u atlatanlara tele rehabilitasyon desteği

Covid 19’u atlatanlara tele rehabilitasyon desteği

08.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesince, Covid 19 geçirmiş ancak psikolojik ve fizyolojik şikayetleri devam eden hastalara tele rehabilitasyon hizmetiyle destek veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince, Covid 19 geçirmiş ancak psikolojik ve fizyolojik şikayetleri devam eden hastalara tele rehabilitasyon hizmetiyle destek veriliyor. Hizmet kapsamında bireylerin hastalığı atlattıktan sonra fiziksel güçlerine kavuşması ve yaşanan stresle başa çıkma yöntemleri konularında uzmanlar yardımcı oluyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, hastalığı yaşayan ve nispeten atlatan fakat izlerini taşıyan vatandaşlara yönelik başlatılan hizmet uygulamaya geçirildi. Uzaktan tele rehabilitasyon şeklinde verilen hizmette 2 fizyoterapist ve bir doktor vatandaşların şikayetlerini dinleyerek onlara uzaktan yardımcı oluyor.
Covid-19’u ağır geçiren geçiren hastaların iyileşmesinde egzersizlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten uzmanlar özellikle kondisyonu arttırmak, nefes darlığını azaltmak, kas kuvvetini arttırmak, denge ve koordinasyonu iyileştirmek, düşünme yeteneğini arttırmak, stresi azaltmak, duygu durumunu iyileştirmek, kendine güveni arttırmak ile enerji arttırmak konularında müracaat edenlere yardımcı oluyor.
Belediyenin Danışma Hattı 153 üzerinden hizmet veren uzmanlar talep eden hastalara Whatsapp uygulaması üzerinden görsel videolarla da destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Anıl Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Refika Canan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Başkan Çay’dan merhum Yazar İşisağ’a ahde vefa

Başkan Çay’dan merhum Yazar İşisağ’a ahde vefa

Akay: "Siyaset yapmak için gelmedim"

Akay: "Siyaset yapmak için gelmedim"

Adana'da kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza

Adana'da kumar oynayan 123 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 421 bin 750 lira ceza

Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması gerektiriyor

Serebral Palsi tedavisi ekip çalışması gerektiriyor

Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY üyeliğinden aranan zanlı yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.