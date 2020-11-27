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"Covid salgınının şakası yok"

SİVAS HABERLERİ  | 27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede corona virüs vakalarının arttığını ifade ederek tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Bek; “Kıymetli Divriğililer son günlerde Covid-19 nedeni ile aldığımız vefat haberi ile sarsılmış bulunmaktayız.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede corona virüs vakalarının arttığını ifade ederek tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Bek; “Kıymetli Divriğililer son günlerde Covid-19 nedeni ile aldığımız vefat haberi ile sarsılmış bulunmaktayız. En son aldığımız vefat haberi Çukuröz köyümüzden gencecik hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan henüz 25 yaşında olan Mehtap kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Kıymetli Divriğililer Covid salgının şakası yok. Dikkatlerimizi had safhada bu meseleye yoğunlaştırmalı, gerekli tedbirleri ciddiyete almalıyız. Aksi takdirde bu kış çok canımız yanacak. Bu salgın genç yaşlı dinlemeden canlarımızı yakacak. Lütfen tedbirlere ciddiyetle riayet edelim. İlçemizde Covid-19 aktif vaka sayımız, evde izlem halinde olan temaslı vatandaşlarımızın sayısı ve bununla birlikte hastanede yatılı durumu ağır seyreden vatandaşımızın sayısında ciddi artışlar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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