Cristian Sapunaru 100. maçına çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor’un takım kaptanı Cristian Sapunaru, Alanyaspor maçında Süper Lig’de 100. maçına çıkmış olacak.
Hes Kablo Kayserispor’un Rumen futbolcusu Cristian Sapunaru, bugün oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde Süper Lig’de 100. maçına çıkmış olacak.
Türkiye’deki kariyerine 2017-2018 sezonunda Kayserispor’a transfer olarak başlayan Cristian Sapunaru İlk sezonunda 33 maça çıktı. 2018-2019 sezonunda 34 maça çıkan Sapunaru 2019-2020 sezonunda 13 maça çıkarken 2020-2021 sezonunda ise 19 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı takımda 99 lig maçında görev yapan Sapunaru 4 gol kaydetti.
2017-2018 : 33 maç - 1 kırmızı kart
2018-2019 : 34 maç - 3 gol
2019-2020 : 13 maç - 1 gol
2020-2021 : 19 maç - 1 kırmızı kart