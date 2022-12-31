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Cristiano Ronaldo resmen imzaladı, sözleşmesi dudak uçuklattı! İşte Ronaldo'nun Al Nassr'dan 1 saatte kazanacağı ücret

31.12.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile resmen imzaladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu 2,5 yıllığına Al Nassr ile el sıkışırken, alacağı ücret dudak uçuklattı. Ronaldo'nun kazancının ticari anlaşmalarla 200 milyon Euro'yu bulması beklenirken, yapılan bir hesap herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo resmen imzaladı, sözleşmesi dudak uçuklattı! İşte Ronaldo'nun Al Nassr'dan 1 saatte kazanacağı ücret

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu. Uzun süren belirsizliğin ardından 37 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile resmen anlaştı.

DUDAK UÇUKLATAN SÖZLEŞME

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Yapılan anlaşma sonrası yeni formasıyla ilk pozunu veren Ronaldo'nun 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, kazanacağı ücret adeta dudak uçuklattı.

YILLIK 200 MİLYON EURO...

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İlk sözleri “Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum” olan Portekizli için kulüp tarafından henüz maliyet anlamında resmi bir açıklama gelmese de ünlü futbolcunun Al-Nassr ile yıllık 75 milyon Euro karşılığında anlaştığı öğrenilirken, bu ücretin ticari anlaşmalarla birlikte 200 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

SAATTE 465 BİN TL!

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Yani küçük bir hesapla Ronaldo Al-Nassr'da haftalık 3.8 milyon euro, günde 555.555 milyon euro, saatte 23.150 milyon euro, dakikada 386 euro, saniyede 6,5 milyon euro kazanacak.


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