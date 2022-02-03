CSKA Moskova 97 - 99 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı nefesleri kesti THY Euroleague'in 24. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olan Anadolu Efes güçlü bir performans ortaya koydu. Büyük çekişmeli geçen ve uzatmaya giden maçta gülen taraf Anadolu Efes oldu. CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı temsilcimiz Anadolu Efes'imn 99 - 97 üstünlüğüyle sona erdi. CSKA Moskova - Anadolu Efes maçının özetine ve önemli anlarına haberimizde yer verdik.

CSKA MOSKOVA - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

CSKA Moskova ile Anadolu Efes, THY Euroleague'in 24. haftasında kozlarını paylaştı.

normal süresi 86-86 tamamlanan CSKA Moskova ile Anadolu Efes mücadelesinde uzatmalara gidildi. Temsilcimiz Anadolu Efes, normal süresi 86-86 sona eren maçtan 99-97 üstünlükle ayrıldı.

Aanadolu Efes bu sezon 11. galibiyetini elde etti. Rusya temsilcisi ise 9. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı CSKA Moskova 100-96 kazanmıştı.

SALON: Megasport

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz), Emilio Perez (İspanya)

CSKA MOSKOVA: Hackett 31, Milutinov 4, Shved 6, Kurbanov 5, Voigtman, Clyburn 19, Grigonis 20, Lundberg 2, Bolomboy 7, Ukhov, Antonov 3, Ivlev

ANADOLU EFES: Beaubois 22, Shane Larkin 26, Pleiss 9, Micic 16, Singleton 3, Simon 4, Moerman 7, Dunston 12, Bryant, Erten Gazi

1’İNCİ PERİYOT: 16-23

İLK YARI: 41-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-57

NORMAL SÜRE: 86-86

