CSKA Moskova, İspanya'da geri döndü

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 28-18 önde geçen Rus temsilcisi, soyunma odasına da 46-39 üstün gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan ve son çeyreğe 62-59 önde giren CSKA Moskova, karşılaşmayı 84-77 kazandı. İki takım arasında serinin dördüncü maçı 26 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.
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