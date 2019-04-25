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CSKA Moskova, İspanya'da geri döndü

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.04.2019 07:48 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 84-77 yenen Rusya'nın CSKA Moskova takımı seride 2-1 öne geçti.

CSKA Moskova, İspanya'da geri döndü

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 28-18 önde geçen Rus temsilcisi, soyunma odasına da 46-39 üstün gitti. Üstünlüğünü ikinci yarıya da taşıyan ve son çeyreğe 62-59 önde giren CSKA Moskova, karşılaşmayı 84-77 kazandı. İki takım arasında serinin dördüncü maçı 26 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
cska moskova Baskonia thy avrupa ligi

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