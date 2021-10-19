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Cudi Dağında Muhtarlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

19.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cudi Dağında Muhtarlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cudi Dağında etkinlik düzenlendi.

Silopi Kaymakamlık bahçesinde Muhtarlar Günü dolaysıyla düzenlenen törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Silopi Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve muhtarlar Cudi Dağına çıktı.

Kaymakam Kuruca, Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlediklerini, 40 muhtar ile Cudi Dağının Sefine bölgesine çıktıklarını söyledi.

"Sefine Hazreti Nuh'un gemisinin bulunduğu yer. İnsanlığın yeniden yeşerdiği topraklar. Burası binlerce yıldır insanlığa ev sahipliği yapmış. Yahudilerden Hıristiyanlara oradan biz Müslümanlara kadar gelen kadim topraklardır." diyen Kuruca, hain terör örgütü nedeniyle yıllardır vatandaşların bu bölgeyi ziyaret edemediğini belirtti.

Kuruca, şöyle konuştu:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın İçişleri Bakanımız, Şırnak Valimizin himayelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde Cudi Dağı artık terörden temizlendi. Cudi Dağı Sefine bölgesi Şırnaklılara, Silopililere bütün dünya insanlarına ev sahipliği yapacak şekilde ziyarete açık hale geldi. Bu kutsal ziyarete bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 3 kadim dinin de temsilcilerini burada ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyacağız."

Cudi Dağının artık terörle anılmayacağını aktaran Kuruca, bu bölgelerin turizmle, ziyaretlerle binlerce yıldır hakkettiği şekilde anılmaya devam edileceğini vurguladı.

Kuruca, "Bize destek veren askerlerimize, jandarmamıza, polisimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Onların bu bölgede yapmış oldukları çalışmalar ile artık terör bu bölgelerden temizlendi. Bu bölgeler artık yalnızca güzel hikayeler, mutlu hikayeler ile anılsın." ifadelerini kullandı.

Muhtar Nihat Birlik de Cudi Dağına çıkmanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, bölgede huzurun devam etmesini istediğini söyledi.

Cudi Dağının teröristlerden temizlendiğini ifade eden muhtar Lezgin Yağız ise, bölge halkının yıllardır terörden çok çektiğini anlattı.

Yağız, bölgede huzurun sağlanmasıyla Cudi Dağına çıktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

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