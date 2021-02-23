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Çukur 117. son bölümde Yamaç, Efsun'u yıllar sonra buldu! Çukur'da Yamaç ve Efsun sahnesi sosyal medyayı salladı

23.02.2021 02:20 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 117. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölümde, amca Cumali'nin ele geçirdiği Çukur'a geri dönen Yamaç, Efsun'u bulmak için harekete geçti. Amcanın yardımıyla Kulkan'ı yakalayan Yamaç, Efsun'un yerini öğrendi. Efsun'u ve kızını uzaktan da olsa gören Yamaç büyük mutluluk yaşadı. Finalde ise Yamaç, yıllar önce hayatı değişen Efsun'u bambaşka bir halde buldu. Çukur'da Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakteri ise sosyal medyada gündem oldu.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 117. son bölümüyle 22 Şubat Pazartesi akşamı ekrana geldi.

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Çukur son bölümde amca Koçovalı'nın artık patronu olduğu eski evine giden Yamaç, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü.
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Yamaç eskisine göre çok daha farklı bir sofra ile karşılaştı. Yeni sofradaki tuhaflıklar Yamaç'ın da gözünden kaçmadı.

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ÇUKUR'DA YAMAÇ VE EFSUN YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Diğer yandan ise Salih'in destek verdiği Yamaç, kendisini bu hale getiren kişinin amcası Cumali olduğunu bilmeden harekete geçti.
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Amca Cumali, hem suç ortağı Kulkan'ın ölmesini sağlamak hem de Yamaç'ın güvenini kazanmak için Yamaç'a Kulkan'ın yerini söyledi.
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Yamaç ise yakaladığı Kulkan'dan Efsun'un yerini öğrendi.

Efsun'u zorla tutulduğu evde, kızıyla birlikte gören Yamaç duygusal anlar yaşadı.

Final sahnesinde ise Yamaç, Efsun'un karşısına çıktı.

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Karşısında Yamaç'ı gören Efsun ise büyük şok yaşadı.

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ÇUKUR VE YAMAÇ, TWITTER'DA TT OLDU!

Çukur dizisi son bölümde Yamaç ve Efsun'un sahneleri sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları.

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