Çukur 98. son bölüme damga vuran final sahnesi! Yamaç, Cengiz Erdenet'i öldürecek mi? Çukur 99. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 6. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti.