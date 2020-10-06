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  4. Çukur 98. son bölüme damga vuran final sahnesi! Yamaç, Cengiz Erdenet'i öldürecek mi? Çukur 99. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur 98. son bölüme damga vuran final sahnesi! Yamaç, Cengiz Erdenet'i öldürecek mi? Çukur 99. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

06.10.2020 01:14 | Son Güncelleme:
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Çukur dizisi 5 Ekim Pazartesi akşamı 98. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüm finalinde, Cengiz Erdenet ile birlikte ava giden Yamaç beklenmedik bir hamle yaptı. Yamaç silahını Erdenet'in başına dayayarak "Ava giderken avlanmak diye buna diyorlar sanırım" dedi. Peki Yamaç, Cengiz Erdenet'i vuracak mı? Çukur'un 99. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Yeni bölümde Akın'a destek veren Karaca'nın söyledikleri dikkat çekiyor. İşte Çukur son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. sezon 6. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

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ÇUKUR 99. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi. Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı.

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Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Tüm bu yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti.

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YAMAÇ, CENGİZ ERDENET'E NE YAPACAK?

Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı.

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Cumali, amcaları Cumali Koçovalı'nın mezarının boş olduğunu ortaya çıkararak bir sır perdesini aralamış oldu. Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı.

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Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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