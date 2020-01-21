Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Vartolu, Mahsun ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ı öldürdü mü? İşte Çukur 84. son bölüm final sahnesi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 20 Ocak Pazartesi ekrana gelen 84. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur'un son bölüm finalinde Yamaç Çağatay Erdenet'in bulunduğu depoya gizlice sızmaya çalıştı. Ancak Çağatay Erdenet bu sızma girişimini tahmin ederek büyük bir tuzak hazırladı. Yücel ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ın tuzağa düşmesini bir film edasıyla birlikte izlediler. Yamaç'ı takip eden Vartolu ve Medet ise uzak bir mesafeden depoyu izlediler. Mahsun ise Yamaç'ı bayıltarak geldiği araca koydu ve ellerini bağladı. Mahsun'un 'Vartolu'nun selamı var. Bu da intikamı' demesi kafaları karıştırdı. Yamaç'ın içinde olduğu araç, Çağatay'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ardından ise Mahsun aracın için el bombaları atarak havaya uçurdu.
O anları Çağatay ile birlikte izleyen Yücel büyük şaşkınlık yaşadı. Çağatay'ın "Siz bunlarda ne kadar zaman uğraştınız? Bak ne kadar kolaymış. 10 dakika bile sürmedi" sözleri dikkat çekti. Çukur'da Yamaç'a ne olduğu ise 85. yeni bölümde ortaya çıkacak.
Çukur dizisinin 27 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 85. yeni bölümünden ilk sahne ve fragman ise, Show TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak. Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak. Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.
Selim, Cumali, Akın ve Emmi bir araya gelerek Çukur’u ve Koçovalılar’ın evini korumak için alacakları önlemleri tartıştılar. Selim ise evin güvenliğinin sorumluluğunu Akın'a verdi. Akın ile babası Selim arasından uzun zaman sonra ilk defa duygusal anlar yaşandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum