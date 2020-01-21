Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Vartolu, Mahsun ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ı öldürdü mü? İşte Çukur 84. son bölüm final sahnesi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, 20 Ocak Pazartesi ekrana gelen 84. son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur'un son bölüm finalinde Yamaç Çağatay Erdenet'in bulunduğu depoya gizlice sızmaya çalıştı. Ancak Çağatay Erdenet bu sızma girişimini tahmin ederek büyük bir tuzak hazırladı. Yücel ve Çağatay Erdenet, Yamaç'ın tuzağa düşmesini bir film edasıyla birlikte izlediler. Yamaç'ı takip eden Vartolu ve Medet ise uzak bir mesafeden depoyu izlediler. Mahsun ise Yamaç'ı bayıltarak geldiği araca koydu ve ellerini bağladı. Mahsun'un 'Vartolu'nun selamı var. Bu da intikamı' demesi kafaları karıştırdı. Yamaç'ın içinde olduğu araç, Çağatay'ın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ardından ise Mahsun aracın için el bombaları atarak havaya uçurdu.

O anları Çağatay ile birlikte izleyen Yücel büyük şaşkınlık yaşadı. Çağatay'ın "Siz bunlarda ne kadar zaman uğraştınız? Bak ne kadar kolaymış. 10 dakika bile sürmedi" sözleri dikkat çekti. Çukur'da Yamaç'a ne olduğu ise 85. yeni bölümde ortaya çıkacak.