SPOR

Çukurova Basketbol 78 - 71 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

TKBL HABERLERİ  | 08.05.2019 20:22 | Son Güncelleme

Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'yi 78-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Çukurova Basketbol 78 - 71 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 78-71 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Basketbol final serisinde 1-0 öne geçti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 10 Mayıs Cuma günü yine Mersin'de oynanacak.

Taraftarların büyük ilgisiyle tamamına yakını dolan Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 11-4 önde geçti. Defans hattında etkisiz kalan rakibi karşısında Vaughn ve Plum ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-10 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Gueye ile pota altında etkili olmaya çalışan Çukurova Basketbol, Bone'nin de skora katkı yapmasıyla 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 20-25. Verameyenka'nın turnikeden kaydettiği sayılarla farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 39-30 önde gitti.

Taraftarının desteğini arkasına alarak üçüncü periyoda daha istekli başlayan Çukurova Basketbol, Gray ve Gueye ikilisinin kazandırdığı sayılarla yeniden maça ortak oldu. Gray'in periyodun bitimine 12 saniye kala kaydettiği dış atışla karşılaşmada ilk kez öne geçen (50-49) Çukurova Basketbol, son periyoda da bu skorla üstün girdi.

Son çeyrekte Gray ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 38. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 69-61. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmanın son bölümünde serbest atışlardan art arda sayılar kazanan Çukurova Basketbol, karşılaşmadan 78-71 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Tahsin Kuzu, Egemen Ercan
Çukurova Basketbol: Bone 9, Gökşen Fitik, Pelin Derya Bilgiç 6, Gray 41, Gueye 13, Şaziye İvegin Üner 7, Mestdagh, Sevgi Uzun 2, Meltem Avcı
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Vaughn 16, Plum 27, Verameyenka 5, Tuğçe Canıtez 8, Ayşe Cora 2, Özge Yavaş, Hartley 8

  1. Periyot: 10-21
    Devre: 30-39
  2. Periyot: 50-49
    Diskalifiye: 39.49 Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)
Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!
Efe Güven: Finale yükselmek istiyoruzEfe Güven: Finale yükselmek istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurova Basketbol Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

İtiraz reddedildi! Men cezası

İtiraz reddedildi! Men cezası

Divan'da 'Her şey çok güzel olacak' sözleri!

Divan'da 'Her şey çok güzel olacak' sözleri!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Efe Güven: Finale yükselmek istiyoruz

Efe Güven: Finale yükselmek istiyoruz

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Derbide seri eşitlendi

Derbide seri eşitlendi

Potada derbinin galibi F.Bahçe

Potada derbinin galibi F.Bahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukurova Basketbol 78 - 71 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

Final serisinde ilk maç çukurova'nın!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Derbide F.Bahçe güldü, finale çıktı!

Efe Güven: Deplasmandaki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz

Efe Güven: Finale yükselmek istiyoruz

Valerie Garnier: Evimizde seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor

'Seriyi 3-2 bitirmemiz gerekiyor'

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seri 2-2'ye geldi

Derbide seri eşitlendi

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti

Potada derbinin galibi F.Bahçe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.