Çukurova Basketbol 78 - 71 Fenerbahçe (Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi 78-71 yendi.

Bu sonuçla Çukurova Basketbol final serisinde 1-0 öne geçti. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 10 Mayıs Cuma günü yine Mersin'de oynanacak.

Taraftarların büyük ilgisiyle tamamına yakını dolan Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 11-4 önde geçti. Defans hattında etkisiz kalan rakibi karşısında Vaughn ve Plum ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-10 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Gueye ile pota altında etkili olmaya çalışan Çukurova Basketbol, Bone'nin de skora katkı yapmasıyla 15. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 20-25. Verameyenka'nın turnikeden kaydettiği sayılarla farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 39-30 önde gitti.

Taraftarının desteğini arkasına alarak üçüncü periyoda daha istekli başlayan Çukurova Basketbol, Gray ve Gueye ikilisinin kazandırdığı sayılarla yeniden maça ortak oldu. Gray'in periyodun bitimine 12 saniye kala kaydettiği dış atışla karşılaşmada ilk kez öne geçen (50-49) Çukurova Basketbol, son periyoda da bu skorla üstün girdi.