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Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun'a teşekkür

TKBL HABERLERİ  | 30.06.2019 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) ekiplerinden Çukurova Basketbol yönetimi, Fenerbahçe'ye transfer olan Sevgi Uzun'a teşekkür edip başarı diledi.

Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun'a teşekkür

Mersin ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Bizimle birlikte olduğun bu kısa sürede, ortaya koyduğun performans ve saha dışındaki örnek kişiliğinle, bu organizasyonun ve bu şehrin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacaksın. Yeni takımında başarılar Sevgi Uzun!" denildi.

Mersinli basketbolseverler ise Uzun'un takımdan ayrılması nedeni ile duydukları üzüntülü dile getirirken 23 yaşındaki oyuncuya başarılar diledi. Gard pozisyonunda mücadele eden Uzun, geride kalan sezonda forma giydiği 52 resmi maçta 5.4 sayı ortalaması ile oynadı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Sevgi Uzun Çukurova Basketbol

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