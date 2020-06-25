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Çukurova Belediyesi Spor hocasını buldu

ADANA HABERLERİ  | 25.06.2020 13:10 | Son Güncelleme

Bu sezon Türkiye Kadınlar 1.

Çukurova Belediyesi Spor hocasını buldu

Bu sezon Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan ve hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, antrenör Fatih Işıldar’ı takımın başına getirdi.
Kulüp Başkanı Av. Selçuk Esmen, Çukurova Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Soner Çetin’in de katıldığı törenle antrenör Fatih Işıldar ile ön protokol imzaladı.
Kulübün Onursal Başkanı Soner Çetin, imza töreninde yaptığı açıklamada, Adana’ya Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek bir takım kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Kadın voleybol takımının Adana’ya ve Çukurova’ya çok yakışacağını söyleyen Başkan Soner Çetin, “Bu sezon 1. Lig’de mücadele edeceğiz. Hedefimiz gelecek yıl Sultanlar Ligi’ne çıkmak. Bunun için ilk olarak baş antrenör arayışına girdik ve deneyimli hocamız Fatih Işıldar ile prensip anlaşmasına vardık. Bugün de ön protokol imzaladık. Hocamıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” dedi.
İmza törenine Adana Voleybol İl Temsilcisi Yusuf Cemal Oğuz ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Bostan Budak da katıldı.

Fatih Işıldar kimdir?
1971 Ankara doğumlu olan Fatih Işıldar, Petrolofisi, Emlak Bankası, SSK, Polis Akademisi, Maliye Milli Piyango, Meram Belediyesi, Halkbank, DİSKİ takımlarında forma giydi ve birçok kez milli oldu.
Voleybolu bıraktıktan sonra antrenör olarak yoluna devam eden Fatih Işıldar, İlbank Kadın Voleybol Takımı, Haliliye Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımlarını çalıştırdı.
Oyunculuk ve antrenörlük yaparken birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan Işıldar, 2020-2021 sezonu için bu yıl Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edecek Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ile anlaşmaya vardı.

Çukurova Belediyesi Spor hocasını buldu

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