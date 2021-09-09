YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

09.09.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'taki BM Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap edecek Erdoğan'ın, ikili görüşmeler ve Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Matbaanın Ön Sözü "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi açıldıMatbaanın Ön Sözü "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi açıldı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:17
Öğle
12:51
İkindi
16:26
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Bartum Eczanesi
Cankaya
Borabay Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Next Level Sabah Eczanesi
Cankaya
Yeni Çınar Eczanesi
Cankaya
Yeni Dostlar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.