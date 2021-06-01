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Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

01.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

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