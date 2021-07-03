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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki hastane açılış törenine telefon bağlantısıyla katıldı

03.07.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki hastane açılış törenine telefon bağlantısıyla katıldı

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinin açılış törenine telefonla bağlandı.

Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA (Kansere Karşı Birlikte Derneği) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılışına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aramasıyla katıldı.

Erdoğan, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan hastanenin şehre, ülkeye ve çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Projeye katkı sağlayan Özhaseki, hayırseverler Süleyman Çetinsaya, Avni Yavuz ve Abdullah Gülsoy başta olmak üzere herkese teşekkür eden Erdoğan, şöyle dedi:

"Kayseri, merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir. Açılışını yaptığımız hastanenin de aynı şekilde inşa edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Hastanemiz, bünyesindeki kemik iliği nakli, talasemi, hemofili ve ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur. Kapasitesi itibarıyla aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur. Ülkemizde henüz başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum. Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha hastanenin hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize ve üniversite yönetimine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

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