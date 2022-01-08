Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka hitap etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı, Balkanları katederek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil iş üretiriz, iş" dedi.

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gelen Erdoğan, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı Meram İstasyonu'nda, kendisini karşılamak üzere alana gelen vatandaşlara hitap etti.

Konya'yı yüksek hızlı tren hattıyla yaklaşık 11 yıl önce buluşturduklarını anımsatan Erdoğan, "Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'mıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleriyle Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje, devreye girdiğinden beri hamdolsun milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti." ifadelerini kullandı.

Konyalılar için artık Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a trenle gitmenin diğer ulaşım araçlarından daha rahat, daha kolay, daha ekonomik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor, Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek." diye konuştu.

Erdoğan, demir yolu çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin 10'uncu yılında 'Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan' diyerek marşlar yazılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda maalesef Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk döneminde başlatılan demir yolu seferberliği bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldı. Ülkemizde demir yolu taşımacılığını yeniden gündemine alan, mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, bunlara yeni hatlar ekleyen, yüksek hızlı ve hızlı demir yolu yapımını başlatan kim oldu? Biz olduk, biz. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hatlarının uzunluğunu 13 bin 222 kilometreye çıkardık. Daha önce ülkemizde örneği olmayan 1213 kilometre yüksek hızlı tren ve 219 kilometre hızlı tren hattını da inşa ettik."

Sinyalizasyon, elektrifikasyon çalışmalarıyla, çift hata dönüştürme yoluyla mevcut demir yollarının verimini artırdıklarını anlatan Erdoğan, "Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı, Balkanları katederek Edirne'den ülkemize girmekte, Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğazın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil iş üretiriz, iş. Aynı şekilde yine Boğazın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Laf değil, iş üretiriz, iş. Fakat işte bu bay Kemal, yandaşları, bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı. Dün ilk defa şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret, şaşırdım doğrusu." değerlendirmesini yaptı.

Demir yolu çalışmaları sayesinde Anadolu'yu baştan sona kateden bir trenin Kars-Tiflis-Bakü demir yolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebildiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde, deniz ve hava yük taşımacılığında yaşanan sıkıntılar demir yollarını ciddi bir alternatif olarak öne çıkarmıştır. Biz yaptığımız işte bu yatırımlarla ülkemizi demir yolu yük ve insan taşımacılığa hazır hale getirme yolunda en kritik safhaları geride bıraktık. Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolu taşımacılığında da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bu büyük projenin güney aksının önemli merhalelerinden biri olacak."

Açılışı bugün yapılacak hat sayesinde Konya-Karaman arasının 50 dakikada katedilebileceğini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin önde gelen tarım sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olan Konya'nın bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinden emin olduğunu söyledi.

Alandaki gençlere seslenen Erdoğan, gençlerden beklentisinin büyük olduğunu belirterek, "Siz Teknofest gençliğisiniz. Allah'ın izniyle içinizden uzay yolcuları da çıkacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bir konuşma yaparak, açılışı yapılacak hattın hem bölge hem de ülke için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından hızlı tren ile Karaman'a hareket etti.

Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da hızlı trenle Karaman'a gitti.

