YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

23.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı:
TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"TESK Başkanı Palandöken: "Faizlerin düşürülmesi piyasalara olumlu yansıyacak"
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdüHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
13:02
İkindi
16:26
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Cinsel ilişkiyi gördüler! “Perdeleri kapatın dedik ama...”

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.