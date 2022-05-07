Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babası ile telefonda görüştü.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, beraberindeki partililerle şehidin Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bağatar'ın telefonundan şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüşmesinde başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili Habib’ine sizleri de komşu eylesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.

Baba Bahadır da Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allahü Teala sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Sürekli dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

