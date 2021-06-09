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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'la ilgili paylaşım:

09.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

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