Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli kardeşler Fatma ve Sara Afaş'a yardım eli

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yaşında ilk defa duyan Suriyeli Fatma ile işitme engelli kardeşi Sara Afaş'ın tedavi edilmesi talimatı verdi.

Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Kocaeli'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara'nın işitme engeli bulunuyor.

Körfez ilçesinde yaşayan belediyeden emekli Mustafa Demirtaş ve hayırsever eczacı Caner Göçmez'in girişimleriyle 3 gün önce Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldı.

İlk defa sesleri duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 3 yaşındaki Sara'nın da tedavi edilmesi talimatı verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de bunun üzerine aileyle iletişime geçti.

Annesi Gusun Afaş ve eczacı Caner Göçmez tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen minik Sara'nın gerekli tetkikleri yapıldı. Birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından Sara hem işitip hem de konuşabilecek.