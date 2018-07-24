Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması!

AK Parti Grup Topantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil'le ilgili de konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar sonucu Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili sorulan soruya da yanıt verdi ve Dün gece Mesut ile görüştüm, Mesut'un açıklaması, takındığı tavır gam millidir tam hilalidir. Gözlerinden öpüyorum. Alman milli takımın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" şeklinde konuştu.

