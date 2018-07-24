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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle çektiği fotoğraf sebebiyle adeta linç edilen ve ırkçılığa uğradığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil için "Takındığı tavır gam millidir, tam hilalidir. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Mesut Özil açıklaması!

AK Parti Grup Topantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil'le ilgili de konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı saldırılar sonucu Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'le ilgili sorulan soruya da yanıt verdi ve Dün gece Mesut ile görüştüm, Mesut'un açıklaması, takındığı tavır gam millidir tam hilalidir. Gözlerinden öpüyorum. Alman milli takımın başarısı için ter döken gence böyle ırkçı yaklaşım kabul edilebilir değil. Bu hazımsızlıktır" şeklinde konuştu.

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