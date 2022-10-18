Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her daim bir ve beraberiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

