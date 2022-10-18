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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

18.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 31. yılını kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her daim bir ve beraberiz. Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay

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