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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Çanakkale'deki toplu açılış töreninde konuştu:

13.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Milletin sesi, milletin muhalefete karşı, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, onun milletine küfreden diğer ortakları da kendileri de dahil tüm ortaklarına tek bir şey söylüyor, 100 yıl sonra başka şeylere niyetlenen varsa ey muhalefet, senin de son vidanı sıkarız. 'Geçilmez' deriz, geçemezsiniz, bu milleti tehdit ederek, iktidara yürüyemezsiniz" - "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bütün Türk dünyasını tek ses olarak bir araya getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine şahit olduk mu? Bir an için Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu düşünün. Düşünemezsiniz ki, kendileri de düşünemiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir saygıyı görmesi, görebilmesi mümkün mü"

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milletin sesi, milletin muhalefete karşı, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, onun milletine küfreden diğer ortakları da kendileri de dahil tüm ortaklarına tek bir şey söylüyor, 100 yıl sonra başka şeylere niyetlenen varsa ey muhalefet, senin de son vidanı sıkarız. 'Geçilmez' deriz, geçemezsiniz, bu milleti tehdit ederek, iktidara yürüyemezsiniz." dedi.

Oktay, Biga ilçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, dosta ve vatandaşına Çanakkale'yi geçilir kılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki yakayı bir araya getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nde son vidayı sıktığını belirten Oktay, "Bugün buradaki kalabalık, sadece sayılardan ibaret değil. Milletin sesi, milletin muhalefete karşı, sadece Kılıçdaroğlu'na değil, onun milletine küfreden diğer ortakları da kendileri de dahil tüm ortaklarına tek bir şey söylüyor, 100 yıl sonra başka şeylere niyetlenen varsa ey muhalefet, senin de son vidanı sıkarız. 'Geçilmez' deriz, geçemezsiniz, bu milleti tehdit ederek, iktidara yürüyemezsiniz. Bu milletin hayalleriyle oynayarak, bu millet hakkında ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili milletin dışında hayaller kuramazsınız, kurdurmazlar." diye konuştu.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu'na şunu söylemek lazım, 100 yıl önce 'geçilmez' denilen Çanakkale'den 100 yıl sonra yine 'Türkiye'nin sınırları asla ve asla geçilemez' diyen ve onun için orada olan Mehmetçiğimize tekrardan orada bulunmasını sağlayacak tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye 'geçilir' mi diyeceksiniz? Biz her zaman şunu söyledik, Cumhurbaşkanımız şunu söylemiştir, 'milletimizin refah seviyesini uluslararası camianın da üzerine çıkaracağız.' Dünyanın her neresinde olursa olsun, her ne varsa benim gencim, evladım, kardeşim, kız kardeşim aynı şeylere burada sahip olacak. Onun için 'yatırım, istihdam, üretim, ihracat' dedik. İşte Çanakkale Köprüsü de bu yatırımın, üretimin, istihdamın ve inşallah da bu ihracata sebebiyet verecek yatırımlardan biridir. Bununla da bitmeyecek."

- "Erdoğan'ın milletiyle birlikte dimdik yürüyüşünü durduramazsınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bütün Türk dünyasını tek ses olarak bir araya getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine şahit olduk mu? Bir an için Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu düşünün. Düşünemezsiniz ki, kendileri de düşünemiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir saygıyı görmesi, görebilmesi mümkün mü? Roma'da Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşuna şahit oldunuz değil mi? O günden beri kıskançlıklarından çatlıyorlar. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle birlikte dimdik yürüyüşünü durduramazsınız."

Oktay, Türkiye'nin yükselişinin durdurulamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İHA'lar ve SİHA'lar... Savunma sanayindeki gelişmenin önünü kesemeyince... Niye kesemediler? Çünkü bizim kendi mühendislerimiz, iş insanımız, yerli ve milli yaptığı, inandığı, gövdesini taşın altına koyduğu için kesemediler. 'Acaba satışlarını mı yasaklasak' dediler. Sizce yasaklayabilirler mi? Sizce Türkiye'nin yürüyüşünü durdurabilirler mi? İnşallah Türk dünyasıyla birlikte bu yürüyüşümüz çok daha güçlenecek. Yürüyüşümüz, 2023'e, 2053'e, 2071'e, kızıl elmaya inşallah. Hep birlikte AK Parti, Cumhur İttifakı olarak, hiç kimse bizi durduramayacak. Ekonomik olarak da yatırımlarımızı da üretimimizi de gelişmemizi de durduramayacaklar. Kıskanabilirler, kıskansınlar. Biz, hep birlikte yürüyüşümüze devam edeceğiz."

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İkindi
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