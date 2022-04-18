Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı elbirliğiyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

