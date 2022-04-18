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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi

18.04.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetledi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı elbirliğiyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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