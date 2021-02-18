Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı izleyicisiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve "Bizim Yunus Yılı"nın ilk etkinliği olan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Regaip Kandili'nde yayımlandı.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı, 2021 UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınırken, Türkiye'de de Yunus Emre'nin insanlığa ortak bir değer olarak takdim edilmesi ve hatırlatılması amacıyla 2021 yılının "Bizim Yunus Yılı" olarak anılması kararlaştırıldı.

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "Bizim Yunus Yılı"nın, ilk etkinliği "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Regaip Kandili'nde TRT Müzik ile Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Programın tekrarı ise saat 23.45'te TRT1'de yayımlanacak.

Sanatçılar Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ı ilk kez aynı sahnede buluşturan program, Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu, "Hamdım-Piştim-Yandım" başlığıyla üç bölümde izleyiciye aktardı.

Sanatçılara, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki 74 kişilik orkestra ve koro eşlik etti.