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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı izleyicisiyle buluştu

18.02.2021 22:35 | Son Güncelleme:
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Sanatçılar Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ı ilk kez aynı sahnede buluşturan program, Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu "Hamdım-Piştim-Yandım" başlığıyla üç bölümde izleyiciye aktardı - Sanatçılara, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki 74 kişilik orkestra ve koro eşlik etti - Yunus Emre'nin sevgi mesajını dünyaya taşımak, yaşamı ve felsefesini anlatmak üzere özel olarak yazılmış metinler, özgün video animasyonlar ve sevilen ilahilerin orkestra-koro için yapılmış yeni düzenlemeleri üzerine kurulan, "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Türkiye'nin ardından dünyanın farklı noktalarında da izleyiciyle buluşarak Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu anlatmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve "Bizim Yunus Yılı"nın ilk etkinliği olan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Regaip Kandili'nde yayımlandı.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı, 2021 UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınırken, Türkiye'de de Yunus Emre'nin insanlığa ortak bir değer olarak takdim edilmesi ve hatırlatılması amacıyla 2021 yılının "Bizim Yunus Yılı" olarak anılması kararlaştırıldı.

Açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "Bizim Yunus Yılı"nın, ilk etkinliği "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Regaip Kandili'nde TRT Müzik ile Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Programın tekrarı ise saat 23.45'te TRT1'de yayımlanacak.

Sanatçılar Ferman Akgül, Kubat ve Ahmet Özhan'ı ilk kez aynı sahnede buluşturan program, Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu, "Hamdım-Piştim-Yandım" başlığıyla üç bölümde izleyiciye aktardı.

Sanatçılara, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki 74 kişilik orkestra ve koro eşlik etti.

Programda, "Ol dost bize gelmez ise", "Ben yürürüm yane yane", "Şol cennetin ırmakları", "Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni", "Hak bir gönül verdi bana", "Sordum sarı çiçeğe" gibi Yunus Emre'nin unutulmaz eserleri icra edildi.

Yunus Emre'nin sevgi mesajını dünyaya taşımak, yaşamı ve felsefesini anlatmak üzere özel olarak yazılmış metinler, özgün video animasyonlar ve sevilen ilahilerin orkestra-koro için yapılmış yeni düzenlemeleri üzerine kurulan "Yunus: Aşka Yolculuk" programı, Türkiye'nin ardından dünyanın farklı noktalarında da izleyiciyle buluşarak, Yunus Emre'nin manevi yolculuğunu anlatmaya devam edecek.

120 kişilik ekip ve 9 aylık çalışma sürecinin sonunda, "müzikal-şiirsel-görsel" unsurları birleştirerek hazırlanan programda, Kubat ve Ferman Akgül tarafından hazırlanan yeni besteler, aranjörler Mehmethan Dişbudak, Taşkın Sabah, Tuluğ Tırpan, Sertan İpek ve Yağmur Sarıgül tarafından yeniden düzenlenen ilahiler, Prof. Ekrem Demirli tarafından yazılıp Kenan İmirzalıoğlu tarafından seslendirilen metinler ile bu proje için özel olarak üretilen video animasyonlar yer aldı.

Necmettin Akben ve Enver Marallı yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Görsel Sanatlar Genel Müdürlüğü ses ve saz sanatçılarının destekleriyle hazırlanan programa, gazel solist sanatçısı Çiğdem Gürdal ve kaside solist sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı da katıldı.

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